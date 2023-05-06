Коке приговорён к шести годам тюрьмы

Бывший испанский футболист Серхио Контрерас, известный как Коке, приговорен к шести годам тюрьмы, об этом сообщается в европейских СМИ. Экс-нападающий был признан виновным в том, что руководил наркотрафиком, который был направлен на отправку марихуаны в ряд стран.

Напомним, что Контрерас является воспитанником «Малаги». За свою карьеру Серхио поиграл за французский «Марсель», лиссабонский «Спортинг», греческий «Арис», испанские «Райо Вальекано» и «Малагу», «Баку», немецкий «Ян Регенсбург». Также Коке имеет опыт выступлений за океаном. В 2011 году нападающий защищал цвета американского клуба «Хьюстон Динамо».