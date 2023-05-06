Известно будущее Модрича в «Реале»

Стало известно будущее 37-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича, у которого истекает срок действия контракта с мадридским «Реалом».

Согласно информации журналистов Relevo, опытный хавбек продолжит выступать за «королевский» клуб. В ближайшем будущем стороны подпишут новое трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины следующего года.

Модрич выступает за мадридский гранд с 2012 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 28 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча (один – с пенальти) и три результативные передачи.