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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о своём будущем в «Реале»

06 Мая 2023 • 06:35 Комментировать

Итальянский специалист Карло Анчелотти, занимающий пост главного тренера мадридского «Реала», ответил на вопрос о своем будущем.

«Мое будущее понятно. Мой трудовой договор с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Он истечет точно не завтра. Сейчас неправильно обсуждать мое будущее. Нам предстоят полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Испании. Хочу выиграть оба матча», - передает слова Анчелотти ESPN.

63-летний специалист занимает пост главного тренера мадридского гранда с июля 2021 года. Под руководством Анчелотти «сливочные» в прошлом сезоне стали триумфаторами Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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