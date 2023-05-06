Звезду «Реала» заманивают большим контрактом в Саудовскую Аравию

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть «королевский» клуб и продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Согласно информации Relevo, у 37-летего хорватского полузащитника есть предложение из Саудовской Аравии. Неназванный клуб предложил Модричу контракт с годовым окладом в размере 40 миллионов евро.

Контракт Луки с мадридским грандом рассчитан до завершения нынешнего сезона. Хорват защищает цвета «Реала» с 2012 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Модрич провел 28 поединков, в которых записал себе в актив четыре забитых мяча и три результативные передачи.