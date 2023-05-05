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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван лучший игрок Ла Лиги в апреле

05 Мая 2023 • 20:20 Комментировать
Вальядолид
...
Севилья
14.05 19:30

Марокканский нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири признан лучшим игроком испанской Примеры в апреле. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В прошедшем месяце нападающий смог отличиться за свою команду три раза. Плюс два гола в активе Эн-Несири в рамках Лиги Европы в матче против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, за последние месяцы «Севилья» неплохо поправила своё турнирное положение – испанский клуб теперь идёт в середине турнирной таблицы Ла Лиги, ему больше не грозит понижение в Сегунду.

«Севилья» вырвала победу в результативном матче с «Эспаньолом»

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Юссеф Эн-Несири
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ВАЛЬЯДОЛИД СЕВИЛЬЯ
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