Назван лучший игрок Ла Лиги в апреле

Марокканский нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири признан лучшим игроком испанской Примеры в апреле. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В прошедшем месяце нападающий смог отличиться за свою команду три раза. Плюс два гола в активе Эн-Несири в рамках Лиги Европы в матче против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, за последние месяцы «Севилья» неплохо поправила своё турнирное положение – испанский клуб теперь идёт в середине турнирной таблицы Ла Лиги, ему больше не грозит понижение в Сегунду.

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