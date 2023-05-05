«Барселона» или деньги: Месси выбирает из двух зарплат - разница в 40 раз

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, контракт которого с французским грандом истекает по завершении нынешнего сезона, имеет два предложения. Подписать 35-летнюю звезду хотят каталонская «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль».

Денежное предложение «сине-гранатовых» в 40 раз меньше, чем возможная зарплата Лео в Саудовской Аравии. «Барселона» собирается платить аргентинцу 10 миллионов евро в год, в то время как «Аль-Хиляль» готов раскошелиться на 400 миллионов за сезон. Окончательный выбор остается за Лионелем.

Месси – воспитанник «Барселоны». Форвард выступал за первую команду «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год. Последние два сезона он провел в «ПСЖ».

Известна судьба Месси в «ПСЖ»