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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» или деньги: Месси выбирает из двух зарплат - разница в 40 раз

05 Мая 2023 • 13:42 Комментировать (5)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, контракт которого с французским грандом истекает по завершении нынешнего сезона, имеет два предложения. Подписать 35-летнюю звезду хотят каталонская «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль».

Денежное предложение «сине-гранатовых» в 40 раз меньше, чем возможная зарплата Лео в Саудовской Аравии. «Барселона» собирается платить аргентинцу 10 миллионов евро в год, в то время как «Аль-Хиляль» готов раскошелиться на 400 миллионов за сезон. Окончательный выбор остается за Лионелем.

Месси – воспитанник «Барселоны». Форвард выступал за первую команду «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год. Последние два сезона он провел в «ПСЖ».

Известна судьба Месси в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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Promt Roman
05 Мая 2023 в 14:42
Имхо гном дал Барсе всё, что можно уже, не нужен он им, как игрок (потом, по завершении карьеры, войдёт в структуру клуба). Если хотят и дальше развиваться, а не стагнировать и, сидя на печке, вспоминать былые деньки, то подписывать не будут.
KLINSMANN
05 Мая 2023 в 14:20
Надо перейти в АЛЬ, получить бабки - купить Барсу - и возглавить Барсу!
Артур Измаилов
05 Мая 2023 в 15:01
и в первом же сезоне провалится во всех турнирах и вылететь в сегунду)))
Артур Измаилов
05 Мая 2023 в 14:10
конечно деньги! и чхал карлик на путалону !
aegur
05 Мая 2023 в 14:06
Для Барсы не менее важный выбор-укрепить финансовое положение клуба продажей футболок кумира,с неизбежной стагнацией.....или тихой сапой лезть наверх используя собственный инкубатор...с учётом перемен в клубе (уход Алемани) первый вариант выиграл...будем посмотреть что хорошего из этого получится.... типа молодые футболисты горят желанием потерять часть зарплаты что бы поиграть рядом с звездой...или в ущерб себе потаскать по полю рояль для маэстро...
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