Ривалдо: «Роналду ещё может принести пользу «Реалу»

Бывший бразильский нападающий Ривалдо считает, что португалец Криштиану Роналду мог бы завершить карьеру в мадридском «Реале».

«Появились слухи, что Криштиану недоволен и может покинуть Саудовскую Аравию летом. Думаю, для футбола было бы круто, если бы Роналду вернулся в «Реал». Он может принести им пользу. КриРо мог бы завершить карьеру в мадридском клубе», - приводит слова Ривалдо Betfair.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе нынешнего года. 38-летний португалец подписал с клубом контракт на два с половиной года. Заработная плата нападающего в Саудовской Аравии составляет 200 миллионов евро в год.