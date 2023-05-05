Пирес дал совет Месси

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. СМИ сватают 35-летнего игрока в каталонскую «Барселону» и Саудовскую Аравию.

«Не могу понять травлю Месси в «ПСЖ». Лео этого не заслуживает. Если я играю и меня освистывают, то это значит, что я не нравлюсь людям. Тогда нужно просто уходить. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в «Барселону», но ему точно не нужно оставаться с «ПСЖ», - передает слова Робера Fox Sports Argentina.

Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.