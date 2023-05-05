Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пирес дал совет Месси

05 Мая 2023 • 07:56 Комментировать

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. СМИ сватают 35-летнего игрока в каталонскую «Барселону» и Саудовскую Аравию.

«Не могу понять травлю Месси в «ПСЖ». Лео этого не заслуживает. Если я играю и меня освистывают, то это значит, что я не нравлюсь людям. Тогда нужно просто уходить. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в «Барселону», но ему точно не нужно оставаться с «ПСЖ», - передает слова Робера Fox Sports Argentina.

Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Робер Пирес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
08:07 · Испания. Ла Лига
Ривалдо: «Роналду ещё может принести пользу «Реалу»
07:56 · Испания. Ла Лига
Пирес дал совет Месси
01:04 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» одолел «Вальядолид» - команда Роналдо терпит уже третье поражение кряду
00:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» остался в меньшинстве и уступил «Бетису»
04 Мая
23:18 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» проиграл восемь из последних десяти матчей Примеры
22:35 · Испания. Ла Лига
«Жирона» по делу обыграла «Мальорку»
22:31 · Испания. Ла Лига
«Севилья» вырвала победу в результативном матче с «Эспаньолом»
21:40 · Испания. Ла Лига
Четыре игрока «Барселоны» не хотят покидать клуб этим летом 1
21:15 · Испания. Ла Лига
Давид Сильва продлил контракт с «Реал Сосьедадом» до 2024 года официально
20:55 · Италия. Серия А
«Барселона» приняла решение подписать Амрабата слухи
19:50 · Испания. Ла Лига
«Севилья» озвучила состав на игру с аутсайдером Ла Лиги
19:41 · Испания. Ла Лига
Две звезды «Реала» вернулись в заявку клуба после травм
19:11 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес попал в шорт-лист «Арсенала»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Представитель Дугласа Сантоса высказался об интересе «Барселоны»
17:18 · Испания. Ла Лига
Тебас высказался о возможной зарплате Месси в «Барселоне» 1
Все новости
Рекомендуем