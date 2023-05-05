Ла Лига может потерять великий клуб

«Валенсия» в шаге от вылета из Ла Лиги, и её вылет станет серьёзным ударом по истории чемпионата Испании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах «лос че».

«Валенсия» – один из величайших клубов, если смотреть на Испанию. Чаще неё в элите выступали только «Реал», «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. «Валенсия» – шестикратный чемпион страны и последняя команда, которая выигрывала титул, не считая «сливочных», «блауграны» и «Атлетика». «Лос чес» завоёвывали Кубок обладателей кубка и Кубок УЕФА, а ещё дважды доходили до финала Лиги чемпионов. Тем грустнее смотреть на текущее положение клуба.

«Валенсия» на грани вылета, и нет уверенности, что следующий круг команда не начнёт в Сегунде. Сейчас «лос че» идут семнадцатыми. У «Валенсии» столько же очков, сколько у «Хетафе» из зоны вылета, но она идёт выше по результатам личных встреч. Кроме того, «летучие мыши» опережают «Эспаньол» на три балла, но у каталонцев есть игра в запасе. В первом круге в Барселоне разошлись миром (2:2), а ответная встреча пройдёт в предпоследнем туре и может стать решающей в борьбе за выживание.

«Валенсия» проводит очень неровный сезон. Сейчас у команды за весь чемпионат девять побед, из которых четыре были одержаны ещё к 8-му туру. В целом по тому графику нельзя было представить, что «Валенсия» к концу турнира будет бороться за выживание. Однако в следующих четырнадцати матчах «лос че» победили лишь однажды. Особенно провальным был отрезок после чемпионата мира. В восьми турах после мундиаля «летучие мыши» смогли набрать всего 1 очко.

Правда, в последнее время «Валенсия» вроде набирает ход. В четырёх турах подопечные Рубена Барахи дважды выиграли и сыграли вничью, вот только поражение от прямого конкурента «Кадиса» немного испортило общую картину.

Календарь у «Валенсии» на финише довольно сложный. Из пяти матчей «летучие мыши» трижды поедут в гости. Причём «Сельта» в ближайшем туре будет сама решать задачу по обеспечению места в элите, а «Бетис» борется за место в Лиге Европы. Разве что поездка в гости к «Мальорке» выглядит чуть проще. При этом из двух домашних матчей один предстоит против «Реала», а второй – с прямым конкурентом «Эспаньолом».

На руку «Валенсии» при этом играет плотность в таблице, так что любой удачный результат может сразу серьёзно повысить шансы. «Летучие мыши» на очко отстают от «Вальядолида» и «Кадиса», на два – от «Алмерии» и на пять – от «Сельты». По сути, семь команд борются за то, чтобы не занять две позиции, которые отправят в Сегунду.

К сожалению, текущий сезон – это логичный итог работы руководства клуба в эпоху владения Питером Лимом. Продажи лидеров, непонятные приобретения, спонтанные и не всегда объяснимые смены тренеров. Вдобавок к этому руководство никак не решает финансовые проблемы клуба. За последние три сезона «Валенсия» продала игроков на 145 миллионов евро, а купила всего на 26. При этом скаутская служба клуба работает не так уж и гениально, чтобы находить дешёвых игроков и удачно их продавать. Да, получилось с Георгием Мамардашвили, на которого был потрачен 1 миллион евро, а в скором будущем будет продан в десятки раз дороже, но это скорее исключение.

Откровенно говоря, тенденция такова, что «Валенсия» на всех парах несётся к понижению класса. Если этого не случится в этом году, то может произойти в следующем или ещё через один. Чтобы изменить кардинально ситуацию, надо менять руководство клуба, а к этому предпосылок нет. Порой говорят, что той или иной команде надо вылететь, чтобы пройти очищение. Однако едва ли можно так говорить о «Валенсии». Никакого очищения не будет, команда вновь продаст лидеров, кого-то найдёт на их место. Даже при быстром возвращении в элиту едва ли стоит ждать, что «Валенсия» кардинально изменится и сможет бороться за самые высокие места.

Роман Андреев