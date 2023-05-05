«Райо Вальекано» одолел «Вальядолид» - команда Роналдо терпит уже третье поражение кряду

В заключительном матче тридцать третьего тура испанского чемпионата «Вальядолид» снова проиграл, на сей раз «Райо Вальекано».

Для команды «зубастика» Роналдо это было уже третье поражение кряду - ранее она проиграла «Валенсии» и мадридскому «Атлетико». В следующем туре она сыграет с «Севильей», а «Райо» предстоит сразиться с земляками «Севильи» - «Бетисом».