«Райо Вальекано» одолел «Вальядолид» - команда Роналдо терпит уже третье поражение кряду

В заключительном матче тридцать третьего тура испанского чемпионата «Вальядолид» снова проиграл, на сей раз «Райо Вальекано».
Для команды «зубастика» Роналдо это было уже третье поражение кряду - ранее она проиграла «Валенсии» и мадридскому «Атлетико». В следующем туре она сыграет с «Севильей», а «Райо» предстоит сразиться с земляками «Севильи» - «Бетисом».
Протокол игры
|(1:0) Рауль де Томас48'
|(2:0) Камелло Серхио80'
|84'Леон Серхио (2:1)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар•Комесанья Санти•Паласон Иси87' (Pep Chavarria (87') •Трехо Оскар68' (Лопес Унаи (68') •Гарсия Альваро Ривера88' (Санчес Сальвадор (88') •Рауль де Томас68' (Камелло Серхио (68')
Масип Хорди•Санчес Хавьер66' (Роке Меса (66') •Онгла Мартин•Эль-Ямик Джавад•Луис Перез25' (Фреснеда Иван (25') •Эскудеро Серхио•Мончу Рамон•Перес Кике59' (Санчес Иван (59') •Агуадо Альваро66' (Кенеди Роберт (66') •Плата Гонсало59' (Леон Серхио (59') •Ларин Кайл
04 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".
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