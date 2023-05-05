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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» одолел «Вальядолид» - команда Роналдо терпит уже третье поражение кряду

05 Мая 2023 • 01:04 Комментировать
Райо Вальекано
2:1
Вальядолид
окончен

В заключительном матче тридцать третьего тура испанского чемпионата «Вальядолид» снова проиграл, на сей раз «Райо Вальекано».

Для команды «зубастика» Роналдо это было уже третье поражение кряду - ранее она проиграла «Валенсии» и мадридскому «Атлетико». В следующем туре она сыграет с «Севильей», а «Райо» предстоит сразиться с земляками «Севильи» - «Бетисом». 

Протокол игры  
Райо Вальекано2:1Вальядолид
(1:0) Рауль де Томас48'  
(2:0) Камелло Серхио80'  
  84'Леон Серхио (2:1)
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин ОскарКомесанья СантиПаласон Иси 87' (Pep Chavarria ( 87') Трехо Оскар 68' (Лопес Унаи ( 68') Гарсия Альваро Ривера 88' (Санчес Сальвадор ( 88') Рауль де Томас 68' (Камелло Серхио ( 68')
Запасные: Посо ХосеМартин АндресЭрнандес МариоСавельич ЭстебанМендес ДиегоЛопес ДиегоСуарес МариоСисс Пате
Масип ХордиСанчес Хавьер 66' (Роке Меса ( 66') Онгла МартинЭль-Ямик ДжавадЛуис Перез 25' (Фреснеда Иван ( 25') Эскудеро СерхиоМончу РамонПерес Кике 59' (Санчес Иван ( 59') Агуадо Альваро 66' (Кенеди Роберт ( 66') Плата Гонсало 59' (Леон Серхио ( 59') Ларин Кайл
Запасные: Роза ЛукасПлано ОскарХоакин ФернандесОлаза ЛукасАсенхо СерхиоАррайо РобертоТоррес Давид
04 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Райо Вальекано
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