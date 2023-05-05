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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» остался в меньшинстве и уступил «Бетису»

05 Мая 2023 • 00:59 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Бетис
окончен

В заключительном матче тридцать третьего тура испанского чемпионата «Бетис» съездил в Бильбао, где быстро забил гол благодаря усилиям Жозе Виллиана.

И он в итоге оказался победным в этом матче - вдобавок, под конец игры баски остались вдесятером и уже, конечно же, не смогли отыграться. 

Протокол игры  
Атлетик Б0:1Бетис
  6'Виллиан Жозе (0:1)
Унай СимонДе Маркос Оскар  49' 81' (Malcom Ares ( 81') Вивиан Даниэль  90'Паредес АйторЮри БерчичеВесга Микель 81' (Капа Андер ( 81') Гарсия Дани 58' (Эррера Андер ( 58') Уильямс ИньякиСансет ОйянУильямс Нико 65' (Беренгер Алекс ( 65') Гурусета Горка 58' (Гарсия Рауль ( 58')
Запасные: Венседор УнайСаррага ОйерАгиррезабала ЖульенБаленсиага МикельЛекуе ИньигоГомес Унаи
Браво КлаудиоСабали ЮссуфПесселья Херман  56'Акуоку ПольМиранда ХуанГидо РодригесГуардадо Андрес  82' 82' (Абнер ( 82') Каналес СерхиоКарвалью Вилльям 65' (Родри Родриго ( 65') Перес Айосе  43' 75' (Иглесиас Борха ( 75') Виллиан Жозе 75' (Энрике Луис ( 75')
Запасные: Круз ХуанМартин ДаниэльХоакин СанчесХуанми МигельСилва РуиРуибаль АйторМонтойя МартинВисус Рикардо
04 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетик Бильбао
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