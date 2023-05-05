«Атлетик» остался в меньшинстве и уступил «Бетису»

В заключительном матче тридцать третьего тура испанского чемпионата «Бетис» съездил в Бильбао, где быстро забил гол благодаря усилиям Жозе Виллиана.

И он в итоге оказался победным в этом матче - вдобавок, под конец игры баски остались вдесятером и уже, конечно же, не смогли отыграться.