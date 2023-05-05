«Атлетик» остался в меньшинстве и уступил «Бетису»

В заключительном матче тридцать третьего тура испанского чемпионата «Бетис» съездил в Бильбао, где быстро забил гол благодаря усилиям Жозе Виллиана.
И он в итоге оказался победным в этом матче - вдобавок, под конец игры баски остались вдесятером и уже, конечно же, не смогли отыграться.
Протокол игры
|6'Виллиан Жозе (0:1)
Унай Симон•Де Маркос Оскар 49'81' (Malcom Ares (81') •Вивиан Даниэль• 90'Паредес Айтор•Юри Берчиче•Весга Микель81' (Капа Андер (81') •Гарсия Дани58' (Эррера Андер (58') •Уильямс Иньяки•Сансет Ойян•Уильямс Нико65' (Беренгер Алекс (65') •Гурусета Горка58' (Гарсия Рауль (58')
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Песселья Херман• 56'Акуоку Поль•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Гуардадо Андрес 82'82' (Абнер (82') •Каналес Серхио•Карвалью Вилльям65' (Родри Родриго (65') •Перес Айосе 43'75' (Иглесиас Борха (75') •Виллиан Жозе75' (Энрике Луис (75')
04 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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