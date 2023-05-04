«Жирона» по делу обыграла «Мальорку»

Набравшая ход «Жирона» стремится в еврокубки, и победа над «Мальоркой» помогла в этом. Каталонцы по всем статьям переиграли противника, при этом могли упустить победу. Бернардо Эспиноса «забил в раздевалку» гостей. А на 80-й минуте соперник отыгрался, когда Ведат Мурики реализовал пенальти. Спустя четыре минуты Валентин Кастельянос все же вырвал победу для «Жироны», которая настигла «Атлетик» на седьмом месте, островитяне - 12-е.