«Жирона» по делу обыграла «Мальорку»

Набравшая ход «Жирона» стремится в еврокубки, и победа над «Мальоркой» помогла в этом. Каталонцы по всем статьям переиграли противника, при этом могли упустить победу. Бернардо Эспиноса «забил в раздевалку» гостей. А на 80-й минуте соперник отыгрался, когда Ведат Мурики реализовал пенальти. Спустя четыре минуты Валентин Кастельянос все же вырвал победу для «Жироны», которая настигла «Атлетик» на седьмом месте, островитяне - 12-е.
Протокол игры
|(1:0) Бернардо Эспиноса45'
|80'Мурики Ведат (1:1)
|(2:1) Кастельянос Валентин84'
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Бернардо Эспиноса• 14'Буэно Сантьяго•Гутьеррес Мигель73' (Эрнандес Хави V (73') • 77'Ромеу Ориоль•Рейньер Жезус60' (Артеро Рикард (60') •Цыганков Виктор90' (Коуто Ян (90') • 90'Мартин Иван90' (Стуани Кристиан (90') •Рикельме Родриго•Кастельянос Валентин 78'90' (Калленс Александр (90')
Райкович Предраг•Копете Хосе•Вальент Мартин•Хаджикадунич Деннис66' (Родригес Даниэль (66') • 81'Санчес Антонио•Коста Хауме72' (Аугустинссон Людвиг (72') •Ману Морланес86' (Гренье Клеман (86') •Руис Иньиго•Кан-Ин Ли•Мурики Ведат•Дьедью Амат86' (Анхель Луис (86')
04 мая. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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