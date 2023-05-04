«Севилья» вырвала победу в результативном матче с «Эспаньолом»

В 33-м туре Ла Лиги «Севилья» принимала «Эспаньол». В середине первого тайма Бриан Хиль в упор пробил по воротам после отскока мяча, находясь на грани офсайда, всё же гол в ворота гостей засчитан. Довольно быстро мяч оказался в других воротах, как оказалось, Хоселу пытался замкнуть прострел с фланга, но его опередил Карим Рекик, срезав мяч в свои ворота. Папе Гуйе также отличился, но здесь офсайд бесспорный. Хавьер Пуадо вырвал для гостей победу в первом тайме, пробив из-за штрафной в дальнюю девятку. Папе Гуйе заработал 11-метровый, и Лукас Окампос его уверенно реализовал. В самой концовке Гуйе забил по правилам, замкнув прострел на ближнюю штангу.

«Севилья» победила и делит девятое место. Каталонцы в зоне вылета и в трех очках от спасения.