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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» вырвала победу в результативном матче с «Эспаньолом»

04 Мая 2023 • 22:31 Комментировать
Севилья
3:2
Эспаньол
окончен

В 33-м туре Ла Лиги «Севилья» принимала «Эспаньол». В середине первого тайма Бриан Хиль в упор пробил по воротам после отскока мяча, находясь на грани офсайда, всё же гол в ворота гостей засчитан. Довольно быстро мяч оказался в других воротах, как оказалось, Хоселу пытался замкнуть прострел с фланга, но его опередил Карим Рекик, срезав мяч в свои ворота. Папе Гуйе также отличился, но здесь офсайд бесспорный. Хавьер Пуадо вырвал для гостей победу в первом тайме, пробив из-за штрафной в дальнюю девятку. Папе Гуйе заработал 11-метровый, и Лукас Окампос его уверенно реализовал. В самой концовке Гуйе забил по правилам, замкнув прострел на ближнюю штангу.

«Севилья» победила и делит девятое место. Каталонцы в зоне вылета и в трех очках от спасения.

Протокол игры  
Севилья3:2Эспаньол
(1:0) Хиль Бриан22'  
  29'Рекик Карим (1:1)
  43'Пуадо Хавьер (1:2)
(2:2) Окампос Лукас69'  
(3:2) Гуйе Папе88'  
Дмитрович МаркоНавас ХесусГудель НеманьяРекик КаримТеллес Алекс 46' (Акунья Маркос ( 46') Ракитич ИванГуйе ПапеСусо Хесус 33' (Окампос Лукас ( 33') Торрес Оливер 90' (Баде Луак ( 90') Хиль Бриан  45' 76' (Монтьель Гонсало ( 76') Мир Рафа 46' (Эн-Несири Юссеф ( 46')
Запасные: Ламела ЭрикАрболь МатиасБуну ЯссинГомес Алехандро ПапуСинтес Хавьер
Пачеко ФернандоМонтес СесарСерхи ГомесКабрера ЛеандроХиль Оскар IIОливан Бриан 66' (Санчес Рубен II ( 66') Рибаудо Нико 82' (Баре Кейди ( 82') Денис Суарес  62' 81' (Эспозито Эду ( 81') Дардер Серхи 60' (Винисиус Соуза ( 60'  90') Пуадо ХавьерХоселу Санмартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIПьер-Габриэль РонаэльКалеро ФернандоГомес ДаниэльЛасо ХосеВидаль АлешПедроса АдриаГарсия Жоан
04 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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