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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» озвучила состав на игру с аутсайдером Ла Лиги

04 Мая 2023 • 19:50 Комментировать
Севилья
1:2
Эспаньол
1 1.88 X 3.55 2 4.30
1-й тайм

«Севилья» и «Эспаньол» озвучили свои составы на грядущий очный матч в рамках чемпионата Испании.

«Севилья»: Дмитрович, Навас, Гудель, Рекик, Теллес, Ламела, Сусо, Ракитич, Гуйе, Торрес, Мир;

«Эспаньол»: Пачеко, Хиль, Монтес, Гомес, Кабрера, Оливан, Дардер, Суарес, Рибаудо, Пуадро, Хоселу.

На данный момент «Севилья» закрепилась в середине турнирной таблицы Ла Лиги и практически обезопасила себя от вылета в Сегунду по итогам сезона. А вот «Эспаньолу» предстоит приложить множество усилий, чтобы избежать участи «Эльче» - первого клуба в этом сезоне, который официально покинул Ла Лигу. У барселонского клуба 31 очко и 19 место, отставание от спасительного 17 места – три балла.

Текстовую трансляцию встречи проведёт портал LiveResult.ru.

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Эспаньол Севилья
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СЕВИЛЬЯ ЭСПАНЬОЛ
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