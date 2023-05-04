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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клубы Саудовской Аравии хотят подписать Месси, Бензема и Модрича

04 Мая 2023 • 10:37 Комментировать (1)

В Саудовской Аравии собираются сделать серьезные инвестиции в развитие местного футбола. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Как стало известно источнику, правительство страны хочет, чтобы у каждого из четырех топ-клубов чемпионата был звездный игрок в составе. За «Аль-Наср» уже выступает португальский форвард Криштиану Роналду. В усилении нуждаются «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».

В «Аль-Хиляль» давно сватают аргентинского нападающего Лионеля Месси. Подписать Модрича хочет «Аль-Ахли», а Бензема – «Аль-Иттихад». При этом звезды «Реала» пока не горят желанием переезжать на Ближний Восток.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Мая 2023 в 11:47
ай здравствуйте новыя васюки! А--ха-ха-ха! )))
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