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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кройф собирается уйти из «Барселоны»

04 Мая 2023 • 09:22 Комментировать

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Йорди Кройф может покинуть клуб в ближайшем будущем. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

При этом, как отмечает источник, «сине-гранатовые» не хотят расставаться с функционером и готовы предложить ему новый трудовой договор. Кройф в ближайшее время должен принять окончательное решение по своему будущему.

После 33 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 82 балла и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский «Атлетико» на 13 очков.

В следующем матче подопечные Хави Эрнандеса встретятся с «Эспаньолом».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Йорди Кройф
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