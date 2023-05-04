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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес взбешён выступлением «Реала» в чемпионате Испании

04 Мая 2023 • 08:40 Комментировать (2)

Испанский журналист Хуан Игнасио-Гарсия Очоа поведал о том, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес очень недоволен результатами команды в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

В последнем матче «королевский» клуб потерпел поражение от «Реал Сосьедада» со счетом 0:2. Подопечные Карло Анчелотти опустились на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив вперед «Атлетико».

После 33 туров «Реал» набрал 68 баллов, отставание от «матрасников» составляет одно очко. От лидирующей «Барселоны» мадридцы отстают на 14 пунктов.

Следующий матч «сливочные» проведут против «Осасуны» в финале Кубка Испании 6 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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Комментарии (2)
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Sergey999
04 Мая 2023 в 08:48
Так игроков надо покупать новых, а не на старом багаже выезжать. Вон Барса полкоманды шлака накупила и чемпионами стали.
pol-black
04 Мая 2023 в 08:56
"шлак" или относительно неплохой, или просто не играет (типа Бельерина). старый шлак бы скинуть. так и у мадрида шлак есть, и совсем не дешёвый. пока чистку не проведут, подобным результатам быть.
хотя не удивлюсь, если в итоге в составе появится очередной "сверхталантливый" игрок с участью Бейла или Азара.
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