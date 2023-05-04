Перес взбешён выступлением «Реала» в чемпионате Испании

Испанский журналист Хуан Игнасио-Гарсия Очоа поведал о том, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес очень недоволен результатами команды в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

В последнем матче «королевский» клуб потерпел поражение от «Реал Сосьедада» со счетом 0:2. Подопечные Карло Анчелотти опустились на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив вперед «Атлетико».

После 33 туров «Реал» набрал 68 баллов, отставание от «матрасников» составляет одно очко. От лидирующей «Барселоны» мадридцы отстают на 14 пунктов.

Следующий матч «сливочные» проведут против «Осасуны» в финале Кубка Испании 6 мая.