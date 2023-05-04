«Атлетико» повторил собственное достижение 75-летней давности

Мадридский «Атлетико» разобрался с очередным соперником в матче Ла Лиги.

Коллектив Диего Симеоне разгромил в родных стенах «Кадис» (5:1). В поединке прошлого тура против «Вальядолида», который состоялся всего тремя днями ранее, «матрасники» тоже были беспощадны – 5:2. Как отмечает Opta, «Атлетико» лишь в четвёртый раз за всю историю смог забить пять или более мячей в двух подряд матчах Ла Лиги. Последний такой случай был зафиксирован в январе далёкого 1948 года.

Сегодняшний триумф позволил «Атлетико» опередить в турнирной таблице чемпионата мадридский «Реал» – теперь «матрасники» занимают вторую строчку, уступая лишь «Барселоне».