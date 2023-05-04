«Хетафе» оправился после трёх поражений, переиграв «Сельту»

«Хетафе» обыграл с минимальным счетом «Сельту» в игре тридцать третьего тура испанского чемпионата, тем самым мадридская команда прервала серию из трех поражений кряду. Единственный гол уже на третией минуте забил турецкий нападающий Энес Унал, попутно установивший новый рекорд для турецких футболистов в Ла Лиге.
В следующем туре «Хетафе», однако, предстоит игра с мадридским «Реалом».
Протокол игры
|(1:0) Унал Энес3'
Сория Давид•Дамиан Суарес• 24'Дьене Даконам• 60'Митрович Стефан 7'90' (Анхилери Фабрисио (90') •Альварес Гастон• 79'Иглесиас Хуан 70'74' (Мунир Эль-Хаддади (74') •Арамбарри Мауро 39'66' (Альгобия Анхель (66') •Максимович Неманья•Аленья Карлес90' (Альдерете Омар (90') •Унал Энес• 90'Мата Хайме74' (Порту Кристиан (74')
Вильяр Иван•Мальо Уго•Айду Джозеф 21'• 77'Нуньес Унай•Галан Хави 39'46' (Де ла Торре Лука (46') • 62'Васкес Кевин26' (Перес Карлес (26') •Вейга Габриэль76' (Пасьенса Гонсало (76') •Пейнадо Франсиско•Серви Франко•Аспас Яго•Ларсен Йорген46' (Сеферович Харис (46') 88'
03 мая. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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