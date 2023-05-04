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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» оправился после трёх поражений, переиграв «Сельту»

04 Мая 2023 • 01:01 Комментировать
Хетафе
1:0
Сельта
окончен

«Хетафе» обыграл с минимальным счетом «Сельту» в игре тридцать третьего тура испанского чемпионата, тем самым мадридская команда прервала серию из трех поражений кряду. Единственный гол уже на третией минуте забил турецкий нападающий Энес Унал, попутно установивший новый рекорд для турецких футболистов в Ла Лиге

В следующем туре «Хетафе», однако, предстоит игра с мадридским «Реалом». 

Протокол игры  
Хетафе1:0Сельта
(1:0) Унал Энес3'  
Сория ДавидДамиан Суарес  24'Дьене Даконам  60'Митрович Стефан  7' 90' (Анхилери Фабрисио ( 90') Альварес Гастон  79'Иглесиас Хуан  70' 74' (Мунир Эль-Хаддади ( 74') Арамбарри Мауро  39' 66' (Альгобия Анхель ( 66') Максимович НеманьяАленья Карлес 90' (Альдерете Омар ( 90') Унал Энес  90'Мата Хайме 74' (Порту Кристиан ( 74')
Запасные: Амави ЖорданЛатаса ХуанКасилья КикоСеоане ХаймеКонде ДиегоДуарте ДомингушМайораль Борха
Вильяр ИванМальо УгоАйду Джозеф  21'  77'Нуньес УнайГалан Хави  39' 46' (Де ла Торре Лука ( 46'  62') Васкес Кевин 26' (Перес Карлес ( 26') Вейга Габриэль 76' (Пасьенса Гонсало ( 76') Пейнадо ФрансискоСерви ФранкоАспас ЯгоЛарсен Йорген 46' (Сеферович Харис ( 46'  88')
Запасные: Оскар РодригесСолари АугустоСотело ХьюгоБарсия СерхиоСанчес КристианРодригес МигельСведберг ВиллиотДомингес Карлос
03 мая. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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