«Хетафе» оправился после трёх поражений, переиграв «Сельту»

«Хетафе» обыграл с минимальным счетом «Сельту» в игре тридцать третьего тура испанского чемпионата, тем самым мадридская команда прервала серию из трех поражений кряду. Единственный гол уже на третией минуте забил турецкий нападающий Энес Унал, попутно установивший новый рекорд для турецких футболистов в Ла Лиге.

В следующем туре «Хетафе», однако, предстоит игра с мадридским «Реалом».