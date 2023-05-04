Дубль Гризманна принёс «Атлетико» разгромную победу над «Кадисом»

Два мяча французского нападающего Антуана Гризманна принесли «Атлетико» разгромную победу над «Кадисом» в матче тридцать третьего тура чемпионата Испании. И теперь мадридский клуб достаточно неожиданно обошел в турнирной таблице мадридский «Реал».

Впрочем, для «Барселоны» это ничего не меняет - победа в следующем туре в игре с «Эспаньолом» гарантирует ей чемпионский титул.