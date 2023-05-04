Дубль Гризманна принёс «Атлетико» разгромную победу над «Кадисом»

Два мяча французского нападающего Антуана Гризманна принесли «Атлетико» разгромную победу над «Кадисом» в матче тридцать третьего тура чемпионата Испании. И теперь мадридский клуб достаточно неожиданно обошел в турнирной таблице мадридский «Реал».
Впрочем, для «Барселоны» это ничего не меняет - победа в следующем туре в игре с «Эспаньолом» гарантирует ей чемпионский титул.
Протокол игры
|(1:0) Гризманн Антуан2'
|(2:0) Гризманн Антуан27'
|(3:0) Мората Альваро49'
|(4:0) Карраско Янник57'
|72'Лосано Энтони (4:1)
|(5:1) Молина Науэль73'
Грбич Иво•Витсель Аксель•Хименес Хосе•Эрмосо Марио•Молина Науэль 44'86' (Доэрти Мэтт (86') •Де Пауль Родриго•Коке Хорхе•Лемар Тома 36'71' (Регилон Серхио (71') •Карраско Янник 21'65' (Корреа Анхель (65') •Гризманн Антуан•Мората Альваро71' (Ривас Пабло Барриос (71')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Мере Хорхе•Мбайе Мамаду•Арзамендия Сантьяго•Диарра Юба 16'46' (Лосано Энтони (46') •Бонгонда Тео•Алькарас Рубен•Алекс Фернандес61' (Рамос Кристофер (61') •Алехо Иван 38'72' (Де ла Роса Хосе Антонио (72') •Негредо Альваро61' (Мари Хосе (61')
03 мая. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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