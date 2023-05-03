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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн – второй в топ-5 лигах по результативным действиям после ЧМ-2022

03 Мая 2023 • 23:47 Комментировать
Атлетико М
5:1
Кадис
окончен

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн вновь улучшил свою и без того впечатляющую статистику.

Французский футболист стал автором двух мячей в ворота «Кадиса» в проходящем сейчас поединке Ла Лиги, отличившись на второй и 27-й минутах. Согласно подсчётам Opta, Гризманн делит с Мохамедом Салахом вторую строчку в списке самых результативных игроков пяти сильнейших лиг с момента возобновления сезона после перерыва на ЧМ-2022. Лидер атаки «матрасников» имеет в своём активе семь голов и девять ассистов, у Салаха – 12+4. Первую строчку занимает лучший бомбардир Премьер-лиги Эрлинг Холанн – 20 результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Мохамед Салах Эрлинг Холанн
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