Гризманн – второй в топ-5 лигах по результативным действиям после ЧМ-2022

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн вновь улучшил свою и без того впечатляющую статистику.

Французский футболист стал автором двух мячей в ворота «Кадиса» в проходящем сейчас поединке Ла Лиги, отличившись на второй и 27-й минутах. Согласно подсчётам Opta, Гризманн делит с Мохамедом Салахом вторую строчку в списке самых результативных игроков пяти сильнейших лиг с момента возобновления сезона после перерыва на ЧМ-2022. Лидер атаки «матрасников» имеет в своём активе семь голов и девять ассистов, у Салаха – 12+4. Первую строчку занимает лучший бомбардир Премьер-лиги Эрлинг Холанн – 20 результативных действий.