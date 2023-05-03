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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн стал четвёртым в списке лучших бомбардиров «Атлетико» за всю историю

03 Мая 2023 • 23:23 Комментировать
Атлетико М
2:0
Кадис
1 1.13 X 7.60 2 26.00
перерыв

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продолжает переписывать историю клуба.

32-летний игрок отличился в матче Ла Лиги против «Кадиса», открыв счёт уже на второй минуте. Данный гол стал для француза 109-м в цветах «матрасников» в рамках чемпионата Испании, что является четвёртым показателем за всю историю клуба, сообщает Opta. Те же 109 голов значатся на счету Хосе Гарате. Лидер рейтинга – Адриан Эскудеро, забивший 150 раз. Примечательно, что Гризманн – единственный неиспанский игрок в пятёрке лучших снайперов мадридцев.

Текстовая трансляция матча «Атлетико» – «Кадис» доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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АТЛЕТИКО М КАДИС
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