Депай может больше не сыграть в текущем сезоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай не поможет своей команде в ближайших матчах.

Нидерландец совсем недавно восстановился после прежнего повреждение: он вернулся на поле в концовке недавнего матча с «Вальядолидом» (5:2), успев забить гол. По информации журналиста Хави Гомары, новая травма 29-летнего игрока может оказаться весьма серьёзной – форвард рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне. Восстановление, как ожидается, займёт порядка трёх недель.

Мемфис Депай пополнил ряды «Атлетико» в январе, перебравшись из «Барселоны». В его активе четыре гола в девяти матчах за «матрасников».