«Атлетико» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Кадиса».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Кадис
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Гризманн Антуан2'
|(2:0) Гризманн Антуан27'
Грбич Иво•Витсель Аксель•Хименес Хосе•Эрмосо Марио•Молина Науэль• 45'Де Пауль Родриго•Коке Хорхе•Лемар Тома• 36'Карраско Янник• 21'Гризманн Антуан•Мората Альваро
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Мере Хорхе•Мбайе Мамаду•Арзамендия Сантьяго•Диарра Юба• 16'Бонгонда Тео•Алькарас Рубен•Алекс Фернандес•Алехо Иван• 38'Негредо Альваро
03 мая. Стадион "Цивитас Метрополитано".
Бан пользователя