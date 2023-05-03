Бускетс рассказал об игре с де Йонгом

Опорный полузащитник Серхио Бускетс, который выступает за каталонскую «Барселону», пообщался с журналистами после матча 33-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:0). В частности, он высказался об игре с нидерландцем Френки де Йонгом.

«Игра с Френки? Мне комфортно взаимодействовать с ним. Когда мы находимся вместе на поле, то дополняем друг друга», - передает слова Бускетса газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 27 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Срок контракта Бускетса с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня.