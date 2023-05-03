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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс сообщил, что определился с будущим

03 Мая 2023 • 11:17 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс ответил на вопрос о своем будущем в стане «сине-гранатовых».

«Что касается моего будущего, то оно практически определено. Сейчас у нас выходные. Когда я вернусь, то приму решение. Поговорю с главным тренером, и мы обо всем объявим», - передает слова хавбека газета Marca.

Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня нынешнего года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Бускетс провел 27 поединков, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Он получил пять желтых карточек и был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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