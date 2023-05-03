Хватил ли у «Барселоны» денег на Месси

«Барселона» не скрывает, что хочет вернуть Лионеля Месси. Основным препятствием его возвращению на «Камп Ноу» являются финансы, с которыми у каталонцев проблемы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, сможет ли «блауграна» позволить себе подписать аргентинца.

Все помнят, как прошлым летом «Барселона» лихорадочно искала деньги, активировала разные финансовые рычаги и пыталась продать Френки де Йонга. Каталонцы начали сезон, даже не сумев зарегистрировать всех новичков. В итоге «Барселона» справилась, но президент Ла Лиги Хавьер Тебас регулярно говорит о плохой экономической ситуации в стане «блауграны». Как же теперь «Барселона» может подписать Месси? Аргентинец, конечно, будет свободным агентом, но ведь зарплату ему платить всё равно придётся. При этом «Барселона» активно пытается уговорить ещё ряд футболистов перебраться на «Камп Ноу».

Сейчас клуб находится в таком положении, что прежде, чем сможет сделать какие-либо финансовые шаги этим летом, должен сократить расходы или заработать 200 миллионов евро. Это было необходимо, чтобы обойти строгие правила Ла Лиги в области финансового фейр-плей. По данным СМИ, в течение нескольких последних месяцев «Барселона» разрабатывала план для подписания Месси. В клубе надеялись убедить руководство лиги, что уменьшение зарплатной ведомости в течение трёх лет поможет вернуть аргентинца. Однако Ла Лига не согласилась с таким предложением.

Сейчас дела у «Барселоны» обстоят не лучшим образом. Прошлым летом «блауграна» сделала достаточно, чтобы позволить себе ряд громких имен, множество новичков, которые ведут команду к первому титулу Ла Лиги за три года. Однако те самые рычаги были краткосрочными решениями. Хотя «Барселоне» как клубу ничего не угрожает, её финансовая гибкость ограничена как никогда, а президент лиги Хавьер Тебас не сдвинется со своего требования в 200 миллионов евро.

Причина столь высокой цифры заключается в раздутых расходах «блауграны» на зарплату и трансферы в этом году. Ла Лига определяет, сколько клуб может тратить каждый год, де-факто лимит зарплат зависит от того, сколько зарабатывает сам клуб. Другими словами, если «Барселона» получает больше денег благодаря спортивным успехам, доходам от матчей или продажи игроков, она может тратить больше денег. Но если эти два показателя слишком далеки друг от друга, клуб тратит гораздо больше, чем зарабатывает, тогда лига может ограничить его финансовую деятельность. В настоящее время, согласно этим правилам, нет никакого места для пространства. Более того, лига неоднократно настаивала на том, что не будет делать никаких исключений для Месси.

В этом году «Барселона» потратит на трансферы и зарплату около 650 млн. Согласно правилам Ла Лиги, «блауграна» должна сократить эту сумму примерно до 450 млн евро, чтобы потратить её этим летом, сообщает The Athletic. С футбольной точки зрения, это не выглядит сложно. «Барселона», возможно, сможет получить деньги от продажи игроков, а если они снимут некоторые большие зарплаты с баланса, то эта цифра не будет недостижимой.

Проблема в том, что клубу и так уже нужно ещё потратиться. «Барселоне» предстоит зарегистрировать новые контракты, которые заключила с Гави, Рональдом Араухо и Серхи Роберто. Кроме того, «блауграна» уже согласовала сделку по подписанию центрального защитника «Атлетика» Иниго Мартинеса, который также нуждается в регистрации. Сколько на это «Барселона» потратит денег – пока не совсем ясно.

Помимо этого, в следующем году у «Барселоны» точно будут финансовые проблемы, связанные со стадионом. «Камп Ноу» закрывается на масштабную реконструкцию, и клубу придётся играть на расположенном неподалёку Олимпийском стадионе. Вместимость этой арены намного меньше, и, по некоторым оценкам, «Барселона» потеряет из-за этого около 90 миллионов евро на билетах и матчдее.

Вдобавок к этому Ла Лига закрыла лазейку, которой каталонцы пользовались прошлым летом. С декабря 2022 года, по новым правилам, только 5% от продажи активов могут быть учтены в лимите зарплат. Проще говоря, привлечение денег с помощью тех рычагов, которые были реализованы «блауграной» прошлым летом (телевизионные права, спонсорство, мерчандайзинг) больше не может серьёзно повлиять на то, сколько денег клуб может потратить на финансирование игроков. «Барселоне» пришлось бы продать активов на миллиарды, чтобы теперь подписать хоть одну звезду.

При этом каталонцы уже сделали ряд шагов для экономии. Им помог внезапный уход Херарда Пике через несколько месяцев после того, как Хави сказал легенде «Барселоны», что он больше не будет постоянным игроком первой команды. Центральный защитник, уйдя на пенсию за 18 месяцев до окончания контракта, отказался от большой суммы. Продажа Антуана Гризманна в «Атлетико» также пошла в плюс. Футбольный директор «Барселоны» Матеу Алемани в феврале утверждал, что эти два шага, а также продажа нападающего Мемфиса Депая сэкономили около 90 млн евро. Клуб также сократил иные расходы. На прошлой неделе было объявлено о неожиданном решении закрыть своё собственное СМИ – Barca TV. Избавление от канала, который обеспечивал регулярное освещение матчей и выпускал эксклюзивные программы, сократило бюджет на 8 млн евро. Правда, «Барселона» уволила 150 сотрудников и лишилась платформы, которая пользуется огромной популярностью среди самых преданных фанатов.

Реклама

В любом случае очевидно, что «Барселоне» придётся активно что-то делать с игроками. Клеман Ленгле, Сержиньо Дест и Самуэль Умтити проводят текущий сезон на правах аренды, и все они выставлены на продажу летом. Есть также несколько вариантов, когда речь идёт о продлении контрактов. Соглашение Серхио Бускетса истекает этим летом, и он ранее признавался, что готов согласиться на менее выгодные для себя условия, чем его годовая зарплата в 37 млн евро. Левый защитник-ветеран Жорди Альба также выразил готовность уменьшить свою зарплату, чтобы способствовать финансовому благополучию клуба. Также обсуждаются уменьшения с Марком-Андре тер Штегеном и Френки де Йонгом, но ни один из этих игроков пока публично не выразил желания отказаться от ожидаемых доходов.

Кроме того, «Барселона» может продать кого-то из игроков, кто выступает за команду в этом сезоне. Самым очевидным вариантом кажется Ансу Фати, который из-за травм не может реанимировать свою карьеру. Вот только именно из-за его медкарты «Барселона» едва ли может рассчитывать на солидную продажную стоимость. Ходят разговоры о возможной продаже Рафиньи или де Йонга, но они, кажется, нужны самому клубу. При этом при любых переговорах «Барселона» будет в слабой позиции, ведь потенциальный покупатель будет понимать, что каталонцам нужны деньги.

Остаётся вопрос, сколько захочет получать Месси. В «ПСЖ» его зарплата оценивается в 35 млн евро. «Барселона», по данным СМИ, готова предложить 13. Столько же сейчас зарабатывает Роберт Левандовски. Плюс к этому каталонцы готовы делиться доходами от новых спонсоров, чтобы как-то увеличить выплаты Месси. Не стоит забывать, что в любом случае есть ещё подписной бонус, комиссии агенту. В общем, совсем уж дешёвым аргентинец точно не будет.

При этом, возможно, «Барселона» так отчаянно пытается вернуть Месси как раз по экономическим соображениям. Его возвращение поможет лучше договариваться с новыми спонсорами, увеличит продажу сувенирной продукции, поможет гарантированно заполнять Олимпийский стадион. Однако чтобы это получилось, клубу надо уговорить Ла Лигу.

Роман Андреев