«Барселона» уверена в трансфере Месси

В каталонской «Барселоне» уверены в том, что смогут оформить трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

Как сообщает источник, «сине-гранатовые» уверены, что подпишут звездного форварда, несмотря на все финансовые проблемы. Месси может перейти в «Барселону» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона.

Лионель выступает за парижский коллектив с лета 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 15 голов и 15 результативных передач.