Начо высказался о поражении «Реала»

Фланговый защитник Начо Фернандес, который выступает за мадридский «Реал», высказался касательно поражения своей команды от «Реал Сосьедада» в поединке 33-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» уступили со счетом 0:2.

«Реал» всегда выходит с мыслями о победе. Но в последних матчах мы не показываем привычного уровня. Это произошло и в этой встрече. На следующей неделе нам предстоит важный матч. Нам нужно быстро поднять голову и сражаться», - передает слова защитника клубная пресс-служба.

После 33 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 68 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на 14 очков.