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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо высказался о поражении «Реала»

03 Мая 2023 • 08:01 Комментировать

Фланговый защитник Начо Фернандес, который выступает за мадридский «Реал», высказался касательно поражения своей команды от «Реал Сосьедада» в поединке 33-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» уступили со счетом 0:2.

«Реал» всегда выходит с мыслями о победе. Но в последних матчах мы не показываем привычного уровня. Это произошло и в этой встрече. На следующей неделе нам предстоит важный матч. Нам нужно быстро поднять голову и сражаться», - передает слова защитника клубная пресс-служба.

После 33 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 68 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Мадридцы  отстают от лидирующей «Барселоны» на 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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