Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» должен прибавить в матчах с «Осасуной» и «Манчестер Сити»

03 Мая 2023 • 07:29 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ после поединка против «Реал Сосьедада» (0:2) в рамках 33-го тура испанского чемпионата.

«Первый там был неплох, потом мы пропустили гол, и все пошло не в нашу пользу. После перерыва мы сыграли хуже. Сейчас подходит важный момент. Нам необходимо избегать ошибок, которые мы допускаем в последнее время. Нужно прибавлять в следующих матчах против «Осасуны» и «Манчестер Сити», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Следующий матч «Реал» проведет против «Осасуны» в финале Кубка Испании. Встреча состоится в субботу, 6 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.05.23 в 20:30
Валенсия Валенсия
Вильярреал Вильярреал
2.55 3.40 2.80
Видео
03.05.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Кадис Кадис
1.28 6.00 11.00
Видео
03.05.23 в 23:00
Хетафе Хетафе
Сельта Сельта
2.80 3.05 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
08:01 · Испания. Ла Лига
Начо высказался о поражении «Реала»
07:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» должен прибавить в матчах с «Осасуной» и «Манчестер Сити»
03:40 · Испания. Ла Лига
​Кубо установил рекорд для японских игроков в Ла Лиге
03:22 · Испания. Ла Лига
Алемани «нашумел» - летом спортивный директор «Барселоны» покинет клуб
03:11 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Приятно, что забил мой друг Альба»
03:00 · Испания. Ла Лига
Альба: «Создали много шансов»
02:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в двух очках от оформления чемпионского титула
02 Мая
23:43 · Испания. Ла Лига
Хави Эрнандес: «Цель всё ближе»
23:01 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» остался лишь один «сухой» матч до повторения абсолютного рекорда топ-4 чемпионатов Европы 2
22:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» повторила рекорд Ла Лиги по количеству побед с минимальным счётом
22:48 · Испания. Ла Лига
«Эльче» официально вылетел в Сегунду официально
22:39 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген сыграл свой 250-й матч за «Барселону» в Ла Лиге
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 2
22:24 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» отправила «Эльче» в Сегунду
22:20 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Кадис»: прогноз на матч чемпионата Испании – 3 мая 2023
Все новости
Рекомендуем