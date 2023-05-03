Анчелотти: «Реал» должен прибавить в матчах с «Осасуной» и «Манчестер Сити»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ после поединка против «Реал Сосьедада» (0:2) в рамках 33-го тура испанского чемпионата.

«Первый там был неплох, потом мы пропустили гол, и все пошло не в нашу пользу. После перерыва мы сыграли хуже. Сейчас подходит важный момент. Нам необходимо избегать ошибок, которые мы допускаем в последнее время. Нужно прибавлять в следующих матчах против «Осасуны» и «Манчестер Сити», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Следующий матч «Реал» проведет против «Осасуны» в финале Кубка Испании. Встреча состоится в субботу, 6 мая.