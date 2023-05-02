Ровно 14 лет назад «Барселона» обыграла «Реал» на выезде со счётом 6:2

Ровно 14 лет назад, 2 мая 2009 года, состоялся один из наиболее памятных матчей испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной». В тот вечер каталонцам удалось шесть раз поразить ворота принципиальных соперников. Мадридцы смогли ответить только двумя результативными ударами.

Ситуация в том матче на «Сантьяго Бернабеу» развивалась так:

1:0 – Игуаин, 14-я минута;

1:1 – Анри, 18-я минута;

1:2 – Пуйоль, 20-я минута;

1:3 – Месси, 36-я минута;

2:3 – Рамос, 56-я минута;

2:4 – Анри, 58-я минута;

2:5 – Месси, 75-я минута;

2:5 – Пике, 83-я минута.

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В последний раз «Барселона» и «Реал» встречались 5 апреля. Мадридцы тогда обыграли каталонцев на «Камп Ноу» со счётом 4:0.