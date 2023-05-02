«Проклятие Месси»: «Барселона» уже два года не забивает со штрафных

Футболисты «Барселоны» уже очень давно не забивают со штрафных ударов. В последний раз «сине-гранатовые» забивали гол после прямого удара со штрафного ровно два года назад – 2 мая 2021-го. Тогда со штрафного отличился Лионель Месси.

Журналисты издания AS в шутку назвали эту ситуацию «проклятием Месси» по аналогии с проклятием Гуттманна в «Бенфике». Уходя из лиссабонского клуба в своё время, этот тренер сказал, что «Бенфика» ещё сто лет не выиграет Кубок европейских чемпионов. С тех пор «орлы» проиграли все европейские финалы.

В настоящий момент Лионель Месси играет за «ПСЖ». Его контракт истекает в последний день июня.

Месси покинул «ПСЖ» и отправился в Саудовскую Аравию