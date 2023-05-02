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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» думает об уходе из чемпионата Испании

02 Мая 2023 • 11:22 Комментировать (4)

Каталонская «Барселона» может принять участие в международном турнире за пределами Европы, если вина клуба в расследовании по делу Негрейры будет доказана.

Как информирует Diario Sport, в случае доказанной вины «сине-гранатовым» грозят серьезные санкции вплоть до исключения из Лиги чемпионов и Ла Лиги. В связи с этим боссы «Барселоны» хотят договориться об участии в престижном турнире в Азии. Также каталонцы задумываются о переходе в другую европейскую лигу.

«Барселона» близка к чемпионскому титулу в Ла Лиге. За шесть туров до завершения турнира подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 11 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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Комментарии (4)
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Артур Измаилов
02 Мая 2023 в 12:35
Зачем в Азию? давайте в Россию сразу)))) в супер-пупер РПЛ )))) вуахахах)))) там вам и место!!!
Артур Измаилов
02 Мая 2023 в 12:34
Скатертью дорога! Без Ла Лиги туфталона превратится в недоклуба.
snk6565
02 Мая 2023 в 11:49
Зашуршали тараканы...этож скока бабла придется вернуть спонсорам и иже с ними...довели клуп проходимцы
ингерман
02 Мая 2023 в 11:43
ай потачняк к нам присаединяца.. цвецная барада ужо в предвкушэнии.. А-ха-ха-ха! )))
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