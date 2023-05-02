«Барселона» думает об уходе из чемпионата Испании

Каталонская «Барселона» может принять участие в международном турнире за пределами Европы, если вина клуба в расследовании по делу Негрейры будет доказана.

Как информирует Diario Sport, в случае доказанной вины «сине-гранатовым» грозят серьезные санкции вплоть до исключения из Лиги чемпионов и Ла Лиги. В связи с этим боссы «Барселоны» хотят договориться об участии в престижном турнире в Азии. Также каталонцы задумываются о переходе в другую европейскую лигу.

«Барселона» близка к чемпионскому титулу в Ла Лиге. За шесть туров до завершения турнира подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 11 баллов.