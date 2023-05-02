«Реал» готов купить Мбаппе по двум причинам

Мадридский «Реал» возобновил интерес к нападающему сборной Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «королевского» клуба вернулось к кандидатуре 24-летнего игрока по двум причинам.

Первая - сам Мбаппе осознал свою ошибку, когда отказал «Реалу» в прошлом году. Нападающий сейчас готов всячески способствовать переезду на «Сантьяго Бернабеу».

Вторая - президенту мадридского гранда Флорентино Пересу нужен топ-трансфер перед открытием обновленного домашнего стадиона «Реала».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Трудовое соглашение нападающего с парижским грандом рассчитано до середины 2025 года.

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