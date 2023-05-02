Планес, работавший в «Барселоне», получил работу в «Бетисе»

Футбольный функционер Рамон Планес, который ранее работал в каталонской «Барселоне», трудоустроился в другом испанском клубе. 55-летний специалист получил работу в «Бетисе», об этом сообщила пресс-служба севильского клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года. Планес заменил Антонио Кордона, который ушел из «Севильи» в феврале. Последним место работы Рамона был «Хетафе».

В последнем матче «Бетис» потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 0:4. После 32 туров чемпионата Испании севильский коллектив набрал 49 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.