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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может расстаться с защитником

02 Мая 2023 • 08:27 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может покинуть «королевский» клуб по завершении нынешнего сезона. Согласно информации журналистов AS, руководство «сливочных» не будет против ухода футболиста.

Новым местом работы Одриосолы, скорее всего, станет «Реал Сосьедад». Сумма потенциального трансфера оценивается в пять миллионов евро. Срок действующего контракта Альваро с «Реалом» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник принял участие всего в двух поединках. Стоит отметить, что «Реал» сегодня, 2 мая, сыграет против «Реал Сосьедада» на выезде. Начало матча – 23:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Альваро Одриосола трансферы футбола - лето 2023
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