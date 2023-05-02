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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги: «Суперлига уничтожит национальные чемпионаты»

02 Мая 2023 • 08:03 Комментировать

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас дал очередной комментарий по поводу возможного запуска Суперлиги Европы.

«Если появится Суперлига, то национальные чемпионаты будут уничтожены в спортивном и экономическом плане. Если успешное выступление в чемпионате страны не позволит клубу выйти в еврокубок, то такой турнир потеряет интерес», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что проект Суперлиги больше всего поддерживают руководители каталонской «Барселоны», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса». Турнир может быть запущен в ближайшие годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Тебас Суперлига Европы
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