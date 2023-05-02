«Севилья» снова проиграла дома и установила свой антирекорд 21-го века

В заключительном матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Севилья» получила по мячу от «Жироны» в каждом из таймов и достаточно неожиданно потерпела домашнее поражение. Оно оказалось для «Севильи» уже шестым в рамках чемпионата в родных стенах в текущем сезоне, что стало антирекордом команды в 21-м веке.

В последний раз еще хуже в этом смысле дела шли лишь в сезоне 1999/2000, тогда команда проиграла семь домашних матчей. Но у нервионцев еще ест время побить и это печальное «достижение». Уже в четверг «Севилья» снова сыграет дома в рамках Ла Лиги - на сей раз с «Эспаньолом».