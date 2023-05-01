«Жирона» выстояла под атаками «Севильи» и победила

32-й тур чемпионата Испании завершился матчем середняков «Севилья» - «Жирона». Хозяева поля превзошли противника во всём, кроме забитых голов. На экваторе первого тайма у гостей сработал единственный корнер, после навеса на дальний край вратарской Хуан Хуапе открыл счет. Бриан Хиль бил в упор, и голкипер спас ногой. Ответ Родриго Рикельме - немного неточно. Рикельме обострял и во втором тайме - удар в перекладину, Виктор Цыганков подобрал и позволил Валентину Кастельяносу расстрелять ворота. Кастельянос и Маркос Акунья упустили по шансу, пробив неточно. Ориоль Ромеу неудачно прерывал прострел, и мяч чудом попал в голкипера гостей. Напоследок Сусо зарядил в перекладину.

«Жирона» победила и вышла на восьмое место, соперник в трех очках позади.

Протокол игры