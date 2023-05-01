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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» выстояла под атаками «Севильи» и победила

01 Мая 2023 • 23:58 Комментировать
Севилья
0:2
Жирона
окончен

32-й тур чемпионата Испании завершился матчем середняков «Севилья» - «Жирона». Хозяева поля превзошли противника во всём, кроме забитых голов. На экваторе первого тайма у гостей сработал единственный корнер, после навеса на дальний край вратарской Хуан Хуапе открыл счет. Бриан Хиль бил в упор, и голкипер спас ногой. Ответ Родриго Рикельме - немного неточно. Рикельме обострял и во втором тайме - удар в перекладину, Виктор Цыганков подобрал и позволил Валентину Кастельяносу расстрелять ворота. Кастельянос и Маркос Акунья упустили по шансу, пробив неточно. Ориоль Ромеу неудачно прерывал прострел, и мяч чудом попал в голкипера гостей. Напоследок Сусо зарядил в перекладину.

«Жирона» победила и вышла на восьмое место, соперник в трех очках позади.
Протокол игры

 
Севилья0:2Жирона
  23'Хуанпе Хуан (0:1)
  55'Кастельянос Валентин (0:2)
Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоБаде ЛуакГудель Неманья  4'Акунья МаркосФернандо Режес 60' (Сусо Хесус ( 60') Гуйе Папе 75' (Мир Рафа ( 75') Окампос ЛукасГомес Алехандро Папу 60' (Ракитич Иван ( 60') Хиль Бриан 82' (Ламела Эрик ( 82') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Торрес ОливерФлорес АльбертоБуну ЯссинНавас ХесусРекик КаримКорона ХесусТеллес АлексСинтес Хавьер
Гассанига ПаулоБуэно СантьягоХуанпе ХуанЭрнандес Хави V 64' (Калленс Александр ( 64'  84') Коуто ЯнГутьеррес Мигель 73' (Рейньер Жезус ( 73') Цыганков Виктор 90' (Бернардо Эспиноса ( 90') Мартин ИванРомеу ОриольРикельме Родриго 90' (Артеро Рикард ( 90') Кастельянос Валентин 73' (Фернандес Валери ( 73')
Запасные: Давид ЛопесХуан Карлос МартинФуйдиас ТониФаррес Биэль
01 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Жирона
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