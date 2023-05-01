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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» лишь на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Мальоркой»

01 Мая 2023 • 22:22 Комментировать
Мальорка
1:1
Атлетик Б
окончен

В предпоследнем матче 32-го тура Ла Лиги «Мальорка» принимала «Атлетик». Баски ведут яростную борьбу за еврокубковую зону и приехали за победой. Но несмотря на почти тотальный контроль мяча и перевес по ударам по воротам, «Атлетик» едва не проиграл. В начале второго тайма в контратаке отличился Ли Кан-Ин. Лишь на четвертой компенсированной минуте гости получили шанс отыграться - пенальти. Иньяки Уильямс пробил по центру, а голкипер завалился в угол - 1:1.

«Атлетик» в двух очках от идущего на шестом месте «Бетиса». «Мальорка» - 12-я.

Протокол игры  
Мальорка1:1Атлетик Б
(1:0) Кан-Ин Ли58'  
  90'Уильямс Иньяки (1:1)
Райкович ПредрагВальент МартинРаильо Антонио  15'  90' 67' (Хаджикадунич Деннис ( 67') Копете ХосеМаффео Пабло  29'Коста ХаумеМану Морланес 73' (Родригес Даниэль ( 73') Руис Иньиго  90'Кан-Ин Ли 85' (Кадевере Тино ( 85') Дьедью Амат 73' (Баба Иддрису ( 73') Мурики Ведат  17' 85' (Санчес Антонио ( 85')
Запасные: Рикельме ЛеонардоГренье КлеманАнхель ЛуисГрейф ДоминикПратс АбдонГайя ХосепАугустинссон Людвиг
Агиррезабала ЖульенПаредес АйторВивиан ДаниэльЙерай Альварес 66' (Саррага Ойер ( 66') Юри Берчиче  40'Эррера Андер 66' (Де Маркос Оскар ( 66') Весга Микель 75' (Malcom Ares ( 75') Уильямс ИньякиГарсия РаульБеренгер Алекс 75' (Гарсия Дани ( 75') Гурусета Горка 46' (Уильямс Нико ( 46'  63')
Запасные: Венседор УнайБаленсиага МикельЛекуе ИньигоУнай СимонUnai Gomez
01 мая.

 

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1
3.80 2.95 2.27
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Севилья Севилья
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0
1
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