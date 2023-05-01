«Атлетик» лишь на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Мальоркой»

В предпоследнем матче 32-го тура Ла Лиги «Мальорка» принимала «Атлетик». Баски ведут яростную борьбу за еврокубковую зону и приехали за победой. Но несмотря на почти тотальный контроль мяча и перевес по ударам по воротам, «Атлетик» едва не проиграл. В начале второго тайма в контратаке отличился Ли Кан-Ин. Лишь на четвертой компенсированной минуте гости получили шанс отыграться - пенальти. Иньяки Уильямс пробил по центру, а голкипер завалился в угол - 1:1.
«Атлетик» в двух очках от идущего на шестом месте «Бетиса». «Мальорка» - 12-я.
Протокол игры
|(1:0) Кан-Ин Ли58'
|90'Уильямс Иньяки (1:1)
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио 15' 90'67' (Хаджикадунич Деннис (67') •Копете Хосе•Маффео Пабло• 29'Коста Хауме•Ману Морланес73' (Родригес Даниэль (73') •Руис Иньиго• 90'Кан-Ин Ли85' (Кадевере Тино (85') •Дьедью Амат73' (Баба Иддрису (73') •Мурики Ведат 17'85' (Санчес Антонио (85')
Агиррезабала Жульен•Паредес Айтор•Вивиан Даниэль•Йерай Альварес66' (Саррага Ойер (66') •Юри Берчиче• 40'Эррера Андер66' (Де Маркос Оскар (66') •Весга Микель75' (Malcom Ares (75') •Уильямс Иньяки•Гарсия Рауль•Беренгер Алекс75' (Гарсия Дани (75') •Гурусета Горка46' (Уильямс Нико (46') 63'
01 мая.
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