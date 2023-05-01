«Атлетик» лишь на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Мальоркой»

В предпоследнем матче 32-го тура Ла Лиги «Мальорка» принимала «Атлетик». Баски ведут яростную борьбу за еврокубковую зону и приехали за победой. Но несмотря на почти тотальный контроль мяча и перевес по ударам по воротам, «Атлетик» едва не проиграл. В начале второго тайма в контратаке отличился Ли Кан-Ин. Лишь на четвертой компенсированной минуте гости получили шанс отыграться - пенальти. Иньяки Уильямс пробил по центру, а голкипер завалился в угол - 1:1.

«Атлетик» в двух очках от идущего на шестом месте «Бетиса». «Мальорка» - 12-я.