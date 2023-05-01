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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига не дала зелёный свет на возвращение Месси в «Барселону»

01 Мая 2023 • 20:51 Комментировать

Возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону» остаётся обсуждаемой темой в футбольном мире. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб пока не получил зелёный свет от Ла Лиги на возвращение Месси.

Отмечается, что план «Барселоны» по возвращению звёздного аргентинца очень сложный. Он включает в себя не только сокращение зарплатной ведомости, но и регистрацию нескольких игроков, в том числе Иньиго Мартинеса и нового контракта Гави.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня.

Зачем Месси решил вернуться в «Барселону»

Месси покинул «ПСЖ» и отправился в Саудовскую Аравию

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Ла Лига Иньиго Мартинес Гави трансферы футбола - лето 2023
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