Информация о будущем Лионеля Месси продолжает регулярно появляться в прессе. В последние часы сразу несколько источников рассказывают о том, что возвращение Месси в «Барселону» ближайшим летом может не состояться.

Как сообщает Todofichajes, формулы возвращения Месси, которые предлагают руководители «Барселоны», не являются твёрдыми. Экономическая нестабильность каталонского клуба вкупе с позицией Ла Лиги делают камбэк Лионеля на «Камп Ноу» маловероятным.

Отмечается, что прямо сейчас Месси ближе к продлению контракта с «ПСЖ», чем к возвращению в «Барселону».

Зачем Месси решил вернуться в «Барселону»