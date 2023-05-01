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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси ближе к продлению контракта с «ПСЖ», чем к возвращению в «Барселону»

01 Мая 2023 • 14:51 Комментировать

Информация о будущем Лионеля Месси продолжает регулярно появляться в прессе. В последние часы сразу несколько источников рассказывают о том, что возвращение Месси в «Барселону» ближайшим летом может не состояться.

Как сообщает Todofichajes, формулы возвращения Месси, которые предлагают руководители «Барселоны», не являются твёрдыми. Экономическая нестабильность каталонского клуба вкупе с позицией Ла Лиги делают камбэк Лионеля на «Камп Ноу» маловероятным.

Отмечается, что прямо сейчас Месси ближе к продлению контракта с «ПСЖ», чем к возвращению в «Барселону».

Зачем Месси решил вернуться в «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
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