Роналду решил вернуться в Европу и выбрал клуб

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не хочет больше играть в чемпионате Саудовской Аравии. Согласно сведениям El Nacional, 38-летний игрок принял решение покинуть «Аль-Наср», ряды которого пополнил в начале 2023 года на правах свободного агента.

КриРо желает вернуться в мадридский «Реал», где провел свои лучшие годы карьеры. Однако боссы «королевского» клуба не желают подписывать португальца в качестве футболиста. Президент «сливочных» Флорентино Перес готов предложить Роналду работу посла или место в руководстве.

Контракт Криштиану с «Аль-Насром» рассчитан на 2,5 года. Заработная плата португальца составляет 200 миллионов евро за сезон.

Роналду недоволен Джорджиной - пара может расстаться

Роналду ответил на слухи о разрыве с Джорджиной