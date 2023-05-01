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Роналду решил вернуться в Европу и выбрал клуб

01 Мая 2023 • 13:37 Комментировать (1)

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не хочет больше играть в чемпионате Саудовской Аравии. Согласно сведениям El Nacional, 38-летний игрок принял решение покинуть «Аль-Наср», ряды которого пополнил в начале 2023 года на правах свободного агента.

КриРо желает вернуться в мадридский «Реал», где провел свои лучшие годы карьеры. Однако боссы «королевского» клуба не желают подписывать португальца в качестве футболиста. Президент «сливочных» Флорентино Перес готов предложить Роналду работу посла или место в руководстве.

Контракт Криштиану с «Аль-Насром» рассчитан на 2,5 года. Заработная плата португальца составляет 200 миллионов евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Мая 2023 в 13:47
ай ну и брихня.. а бы чё накалякаць.. А-ха-ха-ха! )))
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