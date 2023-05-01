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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси, Мбаппе или Неймар: защитник «Реала» Милитао назвал самого сложного соперника

01 Мая 2023 • 08:04 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао назвал соперника, против которого ему было тяжелее всего противодействовать.

«За последние годы я играл против многих классных футболистов. Это были Месси, Неймар, Мбаппе, Левандовски, Мане. Мне сложно выбрать одного. Но, наверное, это будет Мбаппе. Его действия очень сложно предугадать», - передает слова футболиста La Saeta Rubia.

Милитао принял участие в 28 поединках нынешнего сезона чемпионата Испании. 25-летний защитник отметился пятью забитыми мячами и получил четыре желтые карточки. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эдер Милитао
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