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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Гризманн может стать одним из лучших игроков в истории «Атлетико»

01 Мая 2023 • 00:54 Комментировать
Вальядолид
2:5
Атлетико М
окончен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил форварда своей команды Антуана Гризманна.

«Матрасники» обыграли «Вальядолид» в выездном матче Ла Лиги (5:2), а французский футболист записал себе в актив две результативные передачи.

«Сегодня все наши нападающие внесли свой вклад, и я очень рад, что они готовы проявлять свои качества, когда это требуется команде.

Гризманн – особенный игрок. Он определённо может стать одним из лучших за всю историю «Атлетико». Надеюсь, он ещё долго будет выступать здесь», – заявил в послематчевом интервью Симеоне.

Антуан Гризманн возглавляет список лучших ассистентов Ла Лиги с 12-ю голевыми пасами. Также в его активе 11 голов в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн
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