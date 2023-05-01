Симеоне: «Гризманн может стать одним из лучших игроков в истории «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил форварда своей команды Антуана Гризманна.

«Матрасники» обыграли «Вальядолид» в выездном матче Ла Лиги (5:2), а французский футболист записал себе в актив две результативные передачи.

«Сегодня все наши нападающие внесли свой вклад, и я очень рад, что они готовы проявлять свои качества, когда это требуется команде.

Гризманн – особенный игрок. Он определённо может стать одним из лучших за всю историю «Атлетико». Надеюсь, он ещё долго будет выступать здесь», – заявил в послематчевом интервью Симеоне.

Антуан Гризманн возглавляет список лучших ассистентов Ла Лиги с 12-ю голевыми пасами. Также в его активе 11 голов в чемпионате.