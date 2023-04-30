«Атлетико» чудом не упустил перевес в три гола в матче с «Вальядолидом» и в итоге победил

В последнем воскресном матче чемпионата Испании «Атлетико» гостил у «Вальядолида» и быстро добился перевеса в три гола, после чего окончательно отдал инициативу, слишком много позволил сопернику и едва не поплатился очками.

В середине первого тайма Науэль Молина получил передачу на грани офсайда и под углом вывалился на голкипера, в итоге открыв счет. Вскоре после вертикальной подачи со штрафного Хосе Хименес головой переправил мяч в цель, наказав голкипера за ошибку на выходе. Альваро Мората перебросил вратаря, но защитник вынес мяч с ленточки. Под конец тайма он же разыграл мяч с Антуаном Гризманном и забил третий гол своей команды. Тут же Кайл Ларин с пенальти отыграл один гол.

После перерыва хозяева проверили на прочность штангу ворот соперника, а Мартин Онгла добил мяч в сетку из офсайда. Под конец игры Серхио Эскудеро здорово сыграл головой после подачи корнера - 2:3. Тут же Серхио Леон пробил головой в крестовину. Также арбитр не дал пенальти за попадание в руку игрока «Атлетико». Мадридцы провели атаку в ответ, и после прострела мяч срикошетил в сетку от ноги защитника. В компенсированное время Мемфис Депай убежал в отрыв и забил пятый мяч - 5:2.

«Атлетико» проигрывает два очка идущему на втором месте «Реалу», «Вальядолид» - 14-й.