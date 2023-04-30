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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» чудом не упустил перевес в три гола в матче с «Вальядолидом» и в итоге победил

30 Апреля 2023 • 23:54 Комментировать
Вальядолид
2:5
Атлетико М
окончен

В последнем воскресном матче чемпионата Испании «Атлетико» гостил у «Вальядолида» и быстро добился перевеса в три гола, после чего окончательно отдал инициативу, слишком много позволил сопернику и едва не поплатился очками.

В середине первого тайма Науэль Молина получил передачу на грани офсайда и под углом вывалился на голкипера, в итоге открыв счет. Вскоре после вертикальной подачи со штрафного Хосе Хименес головой переправил мяч в цель, наказав голкипера за ошибку на выходе. Альваро Мората перебросил вратаря, но защитник вынес мяч с ленточки. Под конец тайма он же разыграл мяч с Антуаном Гризманном и забил третий гол своей команды. Тут же Кайл Ларин с пенальти отыграл один гол.

После перерыва хозяева проверили на прочность штангу ворот соперника, а Мартин Онгла добил мяч в сетку из офсайда. Под конец игры Серхио Эскудеро здорово сыграл головой после подачи корнера - 2:3. Тут же Серхио Леон пробил головой в крестовину. Также арбитр не дал пенальти за попадание в руку игрока «Атлетико». Мадридцы провели атаку в ответ, и после прострела мяч срикошетил в сетку от ноги защитника. В компенсированное время Мемфис Депай убежал в отрыв и забил пятый мяч - 5:2.

«Атлетико» проигрывает два очка идущему на втором месте «Реалу», «Вальядолид» - 14-й.

Протокол игры  
Вальядолид2:5Атлетико М
  20'Молина Науэль (0:1)
  24'Хименес Хосе (0:2)
  38'Мората Альваро (0:3)
(1:3) Ларин Кайл42'  
(2:3) Эскудеро Серхио74'  
  86'Хоакин Фернандес (2:4)
  90'Депай Мемфис (2:5)
Масип ХордиХоакин ФернандесОнгла Мартин 88' (Плано Оскар ( 88') Эль-Ямик ДжавадЛуис ПерезФреснеда Иван 60' (Санчес Иван ( 60') Мончу Рамон  9'Агуадо АльвароПерес Кике  44' 60' (Эскудеро Серхио ( 60') Плата Гонсало 73' (Леон Серхио ( 73') Ларин Кайл
Запасные: Кенеди РобертРоке МесаРоза ЛукасОлаза ЛукасСанчес ХавьерАсенхо СерхиоТоррес Давид
Грбич ИвоВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо Марио  40'Молина НауэльДе Пауль РодригоКоке Хорхе 79' (Депай Мемфис ( 79') Лемар Тома 68' (Кондогбия Жоффрей ( 68') Карраско Янник 79' (Ньигес Сауль ( 79') Гризманн АнтуанМората Альваро 64' (Корреа Анхель ( 64')
Запасные: Ривас Пабло БарриосМарко МореноРегилон СерхиоДоэрти МэттГомис Антонио
30 апреля. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вальядолид
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