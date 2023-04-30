Гризманн оформил 12 ассистов в Ла Лиге после 32-х туров – лучший результат со времён Месси

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн регулярно ассистирует товарищам по команде.

Француз отметился двумя результативными передачами в выездном поединке против «Вальядолида» – после его пасов забили Хосе Хименес и Альваро Мората. На счету Гризманна теперь 12 ассистов в текущем розыгрыше Ла Лиге, что, как отмечает Opta, является лучшим показателем на дистанции 32-х туров со времён Лионеля Месси. Аргентинец, выступавший тогда за «Барселону», записал себе в актив 17 голевых передач после 32-го тура сезона 2019/20.

Антуан Гризманн уверенно лидирует в рейтинге ассистентов нынешнего розыгрыша чемпионата Испании, опережая Винисиуса и Мерино на три результативных паса.