Хименес впервые забил и ассистировал в одном матче за «Атлетико» – он выступает в клубе 10 лет

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес проводит особенный матч.

Уругваец отметился результативной передачей на 20-й минуте сегодняшней встречи Ла Лиги с «Вальядолидом», а спустя всего четыре минуты самостоятельно поразил ворота соперников. По данным Opta, Хименесу впервые в карьере удалось забить и ассистировать в течение одного матча за «матрасников». 28-летний центрбек провёл за команду Диего Симеоне 280 матчей во всех турнирах за десять лет выступления в Мадриде.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Вальядолид» – «Атлетико» доступна на портале LiveResult.