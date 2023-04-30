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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хименес впервые забил и ассистировал в одном матче за «Атлетико» – он выступает в клубе 10 лет

30 Апреля 2023 • 23:01 Комментировать
Вальядолид
2:4
Атлетико М
1 100.00 X 19.00 2 1.03
2-й тайм

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес проводит особенный матч.

Уругваец отметился результативной передачей на 20-й минуте сегодняшней встречи Ла Лиги с «Вальядолидом», а спустя всего четыре минуты самостоятельно поразил ворота соперников. По данным Opta, Хименесу впервые в карьере удалось забить и ассистировать в течение одного матча за «матрасников». 28-летний центрбек провёл за команду Диего Симеоне 280 матчей во всех турнирах за десять лет выступления в Мадриде.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Вальядолид» – «Атлетико» доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Хосе Хименес
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ВАЛЬЯДОЛИД АТЛЕТИКО М
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