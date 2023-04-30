Ближайшим летом Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о будущем звёздного аргентинца и пытается понять, зачем он решил вернуться на «Камп Ноу».

Почему Месси ушёл из «Барселоны»

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Наверное, все до сих пор хорошо помнят пресс-конференцию, на которой аргентинский футболист был в слезах. Лионель хотел остаться в родном клубе, но из-за серьёзных финансовых проблем ему не смогли предложить новый контракт. «Барселона» тогда не зарегистрировала бы Месси даже с нулевым окладом, ведь клуб не вписывался в правила Ла Лиги по потолку зарплат. Помочь мог бы лишь массовый уход игроков, но такой шаг вряд ли был разумен. Каталонцам пришлось отказаться от своей главой звезды, и в итоге Лео оказался в «ПСЖ». Теперь же аргентинец может вернуться в ряды «Барселоны».

Что говорят о возвращении Месси

Информация о камбэке Месси в прессе появляется регулярно. Поговаривают, что аргентинец сразу будет готов принять предложение «Барселоны» - финансовая составляющая его не волнует. Единственное условие Месси якобы заключается в том, что каталонцы должны сделать предложение до конца июня, пока действует его контракт с «ПСЖ». Лео не хочет оказываться в статусе свободного агента с неопределённым будущим. Он опасается ситуации, при которой «Барселона» не сможет предложить ему контракт, а варианта с продлением договора в Париже уже не будет. При этом Месси хочет остаться в Европе – варианты с МЛС и Саудовской Аравией ему на данном этапе не подходят.

Прямо сейчас «Барселона» сделать предложение Месси не может. Клубу необходимо вписаться в финансовые правила, благо теперь это вполне реально, в отличие от ситуации двухлетней давности. Сообщалось, что «сине-гранатовые» уже направили в Ла Лигу технико-экономическое обоснование контракта Месси. Если оно принято не будет, клуб подготовит следующее. В общем, работа кипит – осталось два месяца.

Зачем Месси решил вернуться в «Барселону»

Зачем же Месси принял решение вернуться на «Камп Ноу»? Отвечая на этот вопрос, можно выделить сразу несколько очевидных причин. Во-первых, аргентинец и его семья в Барселоне явно чувствуют себя более комфортно, чем в Париже. Как только у Месси появляется несколько выходных дней в плотном футбольном графике, он сразу же отправляется отдыхать в Барселону. Этот факт говорит о многом.

Во-вторых, «Барселона» всегда будет особенным клубом для Месси, какими бы ни были его отношения с Жоаном Лапортой или любым другим президентом. История Месси и «Барселоны» не должна заканчиваться так, как она закончилась в 2021 году. Наверняка Лионель хочет, чтобы в итоге всё завершилось красиво. Для этого аргентинцу нужно возвращаться.

В-третьих, Месси идеально подходит нынешней «Барселоне». Аргентинец по возвращению сразу возьмёт на себя функции лидера, будет помогать прогрессировать молодым футболистам, которых в команде сейчас предостаточно. К тому же Месси имеет прекрасные отношения с Хави – тренер уже наверняка успел обрисовать аргентинцу свои планы на него. По слухам, специалист хочет использовать Лионеля не в нападении, а в оттяжке – в качестве плеймейкера. Такой игрок, как Месси, способный создавать моменты из ничего, сейчас очень нужен «Барселоне», ведь забивает команда маловато.

В общем, мотивы Месси примерно ясны. Будем следить за новостями и ждать, когда аргентинец снова ступит на газон «Камп Ноу» в сине-гранатовой футболке.

Александр Тихий