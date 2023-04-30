Де Пауль сравнил Гризманна с Месси

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал, что думает об игре Антуана Гризманна.

Французский нападающий проводит впечатляющую кампанию: лидер атаки «матрасников» возглавляет список лучших ассистентов Ла Лиги (10), а также лидирует в рейтинге бомбардиров команды наряду с Альваро Моратой (по 11 голов).

«Месси и Гризманн? Да, они очень схожи по манере игры. Они действуют почти на одной позиции, и именно они руководят атакой в своих командах. Антуан – невероятно умный футболист», – приводит Football Espana слова аргентинского хавбека.

В эти минуты «Атлетико» играет против «Вальядолида» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно на сайте LiveResult.ru.